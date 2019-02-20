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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55949 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126690 просмотра

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Двое граждан Грузии избили и ограбили итальянца

Двое граждан Грузии избили и ограбили итальянца

Киев  •  УНН

 • 10472 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вчера в Ровенской области двое граждан Грузии, около 21 часов вечера, совершили разбойное нападение на итальянца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"В изоляторе временного содержания находятся двое граждан Грузии, которые вчера, 19 февраля, около 21 часов совершили разбойное нападение на итальянца. Причастность к совершенному преступлению девушки, которая находилась в автомобиле вместе с потерпевшим, в настоящее время проверяют правоохранители", - говорится в сообщении.

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Преступников задержали на улице Словацкого в Ровно, когда те с чемоданами собирались покинуть город.

"Было установлено, что мужчина, имеющий вид на жительство в Украине и живет в Здолбунове, познакомился с 22-летней жительница. На авто Alfa Romeo оба отправились в направлении Луцка и остановились на обочине в селе Обаров. В этот момент двое неизвестных, разбив боковое стекло в легковушке, нанесли многочисленные удары руками и ногами итальянцу, открыто завладели денежными средствами, золотой цепочкой, кольцом, мобильным телефоном, личными документами и скрылись с места происшествия", - добавили в полиции.

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Похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли при задержании.

Пострадавшего гражданина Италии с черепно-мозговой травмой и гематомами госпитализирован в больницу.

По факту разбоя, совершенного по предварительному сговору группой лиц, начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается сумма причиненного ущерба, в том числе денежных средств.

"25-ти и 27-летнего граждан Грузии задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщил начальник Ровенского районного отделения полиции Владимир Рой. - Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские проверяют задержанных также на причастность к совершенным других уголовных преступлений".

Напомним, неизвестные в Херсоне совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену.

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