Двоє громадян Грузії побили та пограбували італійця

“В ізоляторі тимчасового тримання перебувають двоє громадян Грузії, які вчора, 19 лютого, близько 21-ї години вчинили розбійний напад на італійця. Причетність до вчиненого злочину дівчини, яка перебувала в авто разом із потерпілим, нині перевіряють правоохоронці”, — йдеться у повідомленні.

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Злочинців затримали на вулиці Словацького у Рівному, коли ті з валізами збиралися покинути місто.

“Було встановлено, що чоловік, який має посвідку на проживання в Україні та мешкає у Здолбунові, познайомився із 22-річною рівнянкою. На авто Alfa Romeo обоє вирушили в напрямку Луцька та зупинилися на узбіччі у селі Обарів. У цей момент двоє невідомих, розбивши бокове скло в легковику, завдали численні удари руками та ногами італійцю, відкрито заволоділи грошовими коштами, золотим ланцюжком, перснем, мобільним телефоном, особистими документами та втекли з місця події”, — додали у поліції.

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Викрадене майно поліцейські виявили та вилучили під час затримання.

Потерпілого громадянина Італії з черепно-мозковою травмою та гематомами госпіталізований до лікарні.

За фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється сума завданого збитку, зокрема і грошових коштів.

“25-ти та 27-річного громадян Грузії затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Володимир Рой. — Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Поліцейські перевіряють затриманих також на причетність до вчинених інших кримінальних правопорушень”.

Нагадаємо, невідомі у Херсоні скоїли розбійний напад на приватного підприємця та його дружину.