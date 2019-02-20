У Франції застрелили чоловіка, який напав на перехожих з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У французькому місті Марсель, в самому центрі, чоловік напав із ножем на перехожих, поранивши двох осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFM TV.
“Пообіді невідомий посеред вулиці поранив ножем двох людей. З собою у нього також був пістолет”, — йдеться у повідомленні.
Один із потерпілих перебуває у тяжкому стані.
Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисник відкрив вогонь із пістолета. Поліція була змушена стріляти у відповідь, нападника застрелили.
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Під час стрілянини ще одна людина зазнала осколкового поранення в ногу.
Нападник у 2003 році був засуджений за вбивство. Його звільнили з в’язниці у жовтні 2018 року.
Як повідомляв УНН, у Броварах зловмисник погрожував прокурору у будівлі суду.