Во Франции застрелили мужчину, который напал на прохожих с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во французском городе Марсель, в самом центре, мужчина напал с ножом на прохожих, ранив двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.
"После обеда неизвестный посреди улицы ранил ножом двух человек. С собой у него также был пистолет", - говорится в сообщении.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленник открыл огонь из пистолета. Полиция была вынуждена стрелять в ответ, нападающего застрелили.
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Во время стрельбы еще один человек получил осколочного ранения в ногу.
Нападающий в 2003 году был осужден за убийство. Его освободили из тюрьмы в октябре 2018 года.
Как сообщал УНН, в Броварах злоумышленник угрожал прокурору в здании суда.