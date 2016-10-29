Двое мужчин дважды за день ограбили тот же магазин на Полтавщине

Прибыв на место происшествия, патрульные по словам кассиров торгового заведения выяснили, что в магазин зашли двое мужчин взяли товары, не оплатили за них и беспрепятственно вышли.

На место происшествия вызвали следователей. Камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали подозреваемых.

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Через некоторое время снова поступило сообщение о том, что воры вернулись в магазин и снова пытаются вынести товары.

Патрульные совместно с участковым инспектором на выходе из торгового заведения задержали двух человек, которые несли детские подгузники и средства личной гигиены, за которые заплатили.

Задержанных передали следственно-оперативной группе Кременчугского отдела полиции.