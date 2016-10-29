Двоє чоловіків двічі за день пограбували той самий магазин на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На телефон служби “102” надійшов виклик про крадіжку товарів в одному із кременчуцьких магазинів на проспекті Лесі Українки, інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу патрульної поліції Кременчука.
Прибувши на місце події, патрульні зі слів касирів торгового закладу з’ясували, що до магазину зайшли двоє чоловіків взяли товари, не сплатили за них та безперешкодно вийшли.
На місце події викликали слідчих. Камери відеоспостереження магазину зафіксували підозрюваних.
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Через деякий час знову надійшло повідомлення про те, що крадії повернулися до магазину та знову намагаються винести товари.
Патрульні спільно із дільничним інспектором на виході із торгового закладу затримали двох осіб, які несли дитячі підгузки та засоби особистої гігієни, за які не сплатили.
Затриманих передали слідчо-оперативній групі Кременчуцького відділу поліції.