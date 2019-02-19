Двое баскетболистов из Испании пропустят решающие игры Украины в отборе на ЧМ-2019

Из-за проблем со спиной (не полностью залечена травма) не поможет команде "бигмен" испанского "Бреогана" Владимир Герун, также не сыграет за сборную Украины Артем Пустовой, которого в сборную не отпустила "Барселона".



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Не сможет дебютировать за главную команду и форвард "Черкасских обезьян" Иван Ткаченко, получивший травму колена во время последнего матча Суперлиги Пари-Матч против "Одессы". Все остальные игроки, которые попали в ростер, прибыли в сборную Украины и приступили к полноценным тренировкам.



Отметим, что тренерский штаб пригласил в тренировочный лагерь "бигмена" "Киев-Баскет" Вячеслава Петрова, который не попал в предыдущий расширенный состав сборной Украины.