Двое баскетболистов из Испании пропустят решающие игры Украины в отборе на ЧМ-2019

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55942 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123639 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125591 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126685 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123677 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156684 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117668 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Двое баскетболистов из Испании пропустят решающие игры Украины в отборе на ЧМ-2019

Двое баскетболистов из Испании пропустят решающие игры Украины в отборе на ЧМ-2019

Киев  •  УНН

 • 8970 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Мужская национальная сборная Украины по некоторым кадровыми потерями подошла к матчам отбора на ЧМ-2019 против Черногории и Словении, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Из-за проблем со спиной (не полностью залечена травма) не поможет команде "бигмен" испанского "Бреогана" Владимир Герун, также не сыграет за сборную Украины Артем Пустовой, которого в сборную не отпустила "Барселона".

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Не сможет дебютировать за главную команду и форвард "Черкасских обезьян" Иван Ткаченко, получивший травму колена во время последнего матча Суперлиги Пари-Матч против "Одессы". Все остальные игроки, которые попали в ростер, прибыли в сборную Украины и приступили к полноценным тренировкам.

Отметим, что тренерский штаб пригласил в тренировочный лагерь "бигмена" "Киев-Баскет" Вячеслава Петрова, который не попал в предыдущий расширенный состав сборной Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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