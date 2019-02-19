Двоє баскетболістів з Іспанії пропустять вирішальні ігри України у відборі на ЧС-2019

Через проблеми зі спиною (не повністю залікована травма) не допоможе команді "бігмен" іспанського "Бреогана" Володимир Герун, також не зіграє за збірну України Артем Пустовий, якого до лав національної збірної не відпустила "Барселона".



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Не зможе дебютувати за головну команду і форвард "Черкаських Мавп" Іван Ткаченко, який отримав травму коліна під час останнього матчу Суперліги Парі-Матч проти "Одеси". Усі інші гравці, які потрапили до ростера, прибули до лав збірної України та приступили до повноцінних тренувань.



Відзначимо, що тренерський штаб запросив до тренувального табору "бігмена" "Київ-Баскета" В’ячеслава Петрова, який не потрапив до попереднього розширеного складу збірної України.