Двоє баскетболістів з Іспанії пропустять вирішальні ігри України у відборі на ЧС-2019

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Чоловіча національна збірна України з деякими кадровими втратами підійшла до матчів відбору на ЧС-2019 проти Чорногорії та Словенії, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Через проблеми зі спиною (не повністю залікована травма) не допоможе команді "бігмен" іспанського "Бреогана" Володимир Герун, також не зіграє за збірну України Артем Пустовий, якого до лав національної збірної не відпустила "Барселона".

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Не зможе дебютувати за головну команду і форвард "Черкаських Мавп" Іван Ткаченко, який отримав травму коліна під час останнього матчу Суперліги Парі-Матч проти "Одеси". Усі інші гравці, які потрапили до ростера, прибули до лав збірної України та приступили до повноцінних тренувань.

Відзначимо, що тренерський штаб запросив до тренувального табору "бігмена" "Київ-Баскета" В’ячеслава Петрова, який не потрапив до попереднього розширеного складу збірної України.

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