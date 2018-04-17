Двухлетний мальчик во Львовской области наглотался таблеток и умер
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Самборский отдел полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлен ребенок, у которого медики диагностировали "клиническую смерть". Об этом "Гал-инфо" сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
Полицейские предварительно установили, что 2-летний мальчик вместе с бабушкой и дедушкой находился на приусадебном участке в одном из сел района. Пока взрослые сажали картошку, ребенок играл в автомобиле. В салоне он нашел таблетки, предназначенные для лечения сердечных заболеваний и наглотался их.
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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.