Двухлетний мальчик во Львовской области наглотался таблеток и умер

Полицейские предварительно установили, что 2-летний мальчик вместе с бабушкой и дедушкой находился на приусадебном участке в одном из сел района. Пока взрослые сажали картошку, ребенок играл в автомобиле. В салоне он нашел таблетки, предназначенные для лечения сердечных заболеваний и наглотался их.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.