Дворічний хлопчик на Львівщині наковтався пігулок і помер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню доставлено дитину, у якої медики діагностували “клінічну смерть”. Про це "Гал-інфо" повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Поліцейські попередньо встановили, що 2-річний хлопчик разом з бабусею та дідусем перебував на присадибній ділянці в одному з сіл району. Поки дорослі садили картоплю, дитина гралася в автомобілі. В салоні він знайшов таблетки, призначені для лікування серцевих захворювань та наковтався їх.
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Правоохоронці встановлюють обставини події, призначено експертизи.