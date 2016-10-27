Двум должностным лицам ГП "Южная железная дорога" объявили подозрение

Досудебным расследованием установлено, что указанные должностные лица, вступив в сговор с ранее судимым гражданином и используя подконтрольные последнему частные фирмы, в 2013-2014 годах осуществляли государственные закупки комплектующих изделий с нарушением законной процедуры и по завышенным в 4-8 раз ценам.

Сумма убытков, причиненных государству в результате действий должностных лиц, составляет почти 3 млн грн.

В рамках уголовного производства двум руководителям обособленных подразделений указанного предприятия объявили о подозрении по ч.ч. 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В настоящее время подготовлено ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, а также правоохранители устанавливают местонахождение соучастника этого преступления.