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15 марта, 19:03 • 115915 просмотра

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Двум должностным лицам ГП "Южная железная дорога" объявили подозрение

Двум должностным лицам ГП "Южная железная дорога" объявили подозрение

Киев • УНН

 • 6714 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Двум чиновникам государственного предприятия "Южная железная дорога" сообщили о подозрении в присвоении более 3 млн грн государственных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Досудебным расследованием установлено, что указанные должностные лица, вступив в сговор с ранее судимым гражданином и используя подконтрольные последнему частные фирмы, в 2013-2014 годах осуществляли государственные закупки комплектующих изделий с нарушением законной процедуры и по завышенным в 4-8 раз ценам.

Сумма убытков, причиненных государству в результате действий должностных лиц, составляет почти 3 млн грн.

В рамках уголовного производства двум руководителям обособленных подразделений указанного предприятия объявили о подозрении по ч.ч. 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В настоящее время подготовлено ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, а также правоохранители устанавливают местонахождение соучастника этого преступления.

 

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