Двом посадовцям ДП “Південна залізниця” оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Двом посадовцям державного підприємства “Південна залізниця” повідомлено про підозру у привласненні понад 3 млн грн державних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані посадовці, вступивши у змову з раніше судимим громадянином та використовуючи підконтрольні останньому приватні фірми, упродовж 2013-2014 років здійснювали державні закупівлі комплектуючих виробів в порушення законної процедури та за завищеними у 4-8 разів цінами.
Сума збитків, заподіяних державі внаслідок дій посадовців, становить майже 3 млн грн.
В рамках кримінального провадження двом керівникам відокремлених підрозділів вказаного підприємства оголошено про підозру за ч.ч. 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України .
На даний час підготовлено клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також правоохоронці встановлюють місцезнаходження співучасника цього злочину.