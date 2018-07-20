Двум комитетам сената США поручили обсудить новые санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Лидер сенатского большинства США Митч Макконелл поручил двум комитетам сената провести слушания по новым санкциям против России. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.
Макконелл дал такой указ на фоне противоречивых высказываний президента Дональда Трампа о масштабах российского вмешательства в выборы.
По его словам, эти слушания "станут частью усилий Конгресса по противодействию вмешательству России или других стран в предстоящие ноябрьские выборы".
Напомним, сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода “Северный поток-2”. По словам сенатора, санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп уверил, что санкции США в отношении Российской Федерации останутся в силе, они не будут отменены.