Двум комитетам сената США поручили обсудить новые санкции против России

Макконелл дал такой указ на фоне противоречивых высказываний президента Дональда Трампа о масштабах российского вмешательства в выборы.



По его словам, эти слушания "станут частью усилий Конгресса по противодействию вмешательству России или других стран в предстоящие ноябрьские выборы".



Напомним, сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода “Северный поток-2”. По словам сенатора, санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России.



Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп уверил, что санкции США в отношении Российской Федерации останутся в силе, они не будут отменены.



