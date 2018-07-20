Двом комітетам сенату США доручили обговорити нові санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Лідер сенатської більшості США Мітч Макконелл доручив двом комітетам сенату провести слухання щодо нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.
Макконелл дав такий указ на тлі суперечливих висловлювань президента Дональда Трампа про масштаби російського втручання у вибори.
За його словами, ці слухання "стануть частиною зусиль Конгресу щодо протидії втручанню Росії або інших країн в майбутні листопадові вибори".
Нагадаємо, сенатор-республіканець від штату Вайомінг Джон Барраса вніс до конгресу США законопроект, що передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". За словами сенатора, санкції проти газопроводу дозволять країнам НАТО уникнути політичних маніпуляцій і примусу з боку Росії.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп запевнив, що санкції США щодо Російської Федерації залишаться в силі, вони не будуть скасовані.