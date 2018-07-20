Двом комітетам сенату США доручили обговорити нові санкції проти Росії

Макконелл дав такий указ на тлі суперечливих висловлювань президента Дональда Трампа про масштаби російського втручання у вибори.



За його словами, ці слухання "стануть частиною зусиль Конгресу щодо протидії втручанню Росії або інших країн в майбутні листопадові вибори".



Нагадаємо, сенатор-республіканець від штату Вайомінг Джон Барраса вніс до конгресу США законопроект, що передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". За словами сенатора, санкції проти газопроводу дозволять країнам НАТО уникнути політичних маніпуляцій і примусу з боку Росії.



Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп запевнив, що санкції США щодо Російської Федерації залишаться в силі, вони не будуть скасовані.



