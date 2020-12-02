Двум фискалам за халатность на 120 миллионов "светит" до пяти лет тюрьмы

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника отдела и главного государственного ревизора-инспектора ГУ ГФС в Днепропетровской области, которых подозревают в нанесении более 119 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника отдела и главного государственного ревизора-инспектора ГУ ГФС в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что в апреле 20190-го во время внеплановой выездной документальной проверки субъекта хозяйствования - производителя табачной продукции по вопросам соблюдения им требований налогового, валютного и другого законодательства, должностные лица ГУ ГФС в Днепропетровской области недобросовестно отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей, и не выложили в Акте проверки многочисленные нарушения.

"В результате, в государственный бюджет Украины недоначислено обязательных платежей в сумме более 119 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Таким образом, должностные лица ГФС обвиняются в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, одного из руководителей ГФС Украины задержали во время получения взятки в размере 100 тыс. долларов.

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