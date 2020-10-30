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Одного з керівників ДФС України затримали під час отримання хабара в розмірі 100 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України затримали під час одержання першої частини хабара в сумі 100 000 доларів за закриття кримінального провадженя. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі Державного бюро розслідувань затримали „на гарячому“ керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 000 доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Закарпатті посадовиця ДМС “погоріла” на хабарах за оформлення закордонних паспортів.

Українські Національні Новини

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