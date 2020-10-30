Одного з керівників ДФС України затримали під час отримання хабара в розмірі 100 тис. доларів

“Слідчі Державного бюро розслідувань затримали „на гарячому“ керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 000 доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Закарпатті посадовиця ДМС “погоріла” на хабарах за оформлення закордонних паспортів.