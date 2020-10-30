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Один из руководителей ГФС Украины задержали во время получения взятки в размере 100 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 23402 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины задержали во время получения первой части взятки в сумме 100 тыс. долларов за закрытие уголовного производств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тыс. долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

Напомним, на Закарпатье чиновеица ГМС "погорела" на взятках за оформление загранпаспортов.

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