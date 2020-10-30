Один из руководителей ГФС Украины задержали во время получения взятки в размере 100 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины задержали во время получения первой части взятки в сумме 100 тыс. долларов за закрытие уголовного производств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Государственного бюро расследований задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тыс. долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.
Напомним, на Закарпатье чиновеица ГМС "погорела" на взятках за оформление загранпаспортов.