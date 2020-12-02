Двом фіскалам за халатність на 120 мільйонів "світить" до п'яти років в'язниці

“До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника відділу та головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС у Дніпропетровській області”, — йдеться в повідомленні.

Так, слідством встановлено, що у квітні 2019 року під час позапланової виїзної документальної перевірки суб’єкта господарювання — виробника тютюнової продукції з питань дотримання ним вимог податкового, валютного та іншого законодавства, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області несумлінно поставилися до виконання своїх службових обов’язків та не виклали у Акті перевірки численні порушення.

“У результаті, до державного бюджету України недонараховано обов’язкові платежі у сумі понад 119 мільйонів гривень”, — зазначається в повідомленні.

Таким чином, посадовці ДФС обвинувачуються у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, одного з керівників ДФС України затримали під час отримання хабара в розмірі 100 тис. доларів.



