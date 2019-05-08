Двум фигурантам ДТП на Прикарпатье вручили подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Вчера вечером предпринимателю в Ивано-Франковской области, который предоставлял услуги рафтинг-туров туристам, а также водителю грузовика "ГАЗ-66" вручили подозрения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
"Вручили подозрение предпринимателю (в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 "Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации" УК Украины - ред.) и водителю по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе сообщили, что в 15:00 в Ивано-Франковском городском суде будут рассматривать избрание меры пресечения фигурантам.
"Прокуратура будет требовать содержания под стражей", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Ивано-Франковской области, а именно в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 м.
В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами.