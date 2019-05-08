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Двом фігурантам ДТП на Прикарпатті вручили підозри

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Вчора ввечері підприємцю в Івано-Франківській області, який надавав послуги рафтинг-турів туристам, а також водію вантажівки "ГАЗ-66" вручили підозри. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

"Вручили підозру підприємцю (у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 287 "Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації" КК України – ред.) та водію за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - сказали в прес-службі.

Також в прес-службі повідомили, що о 15:00 в Івано-Франківському міському суді будуть розглядати обрання запобіжного заходу фігурантам.

"Прокуратура буде вимагати тримання під вартою", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.

Внаслідок ДТП троє осіб загинули на місці: 23-річна і 28-річна громадянки Білорусі і 29-річний громадянин Білорусі. Ще 9 осіб віком від 21-го і до 49-ть років проходять медичне обстеження у Верховинській лікарні з різними травмами.

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