Двухпутное сообщение с Мариуполем планируют завершить на следующей неделе

"На следующей неделе мы должны завершить двухпутное сообщение с городом Мариуполь. Соответствующее задание ставилось два года назад. И с линии, которая обслуживала два-три поезда максимум, сегодня мы уже имеем линию, которая обслуживает практически до 30 грузовых поездов в день", - отметил Кравцов.

По его словам, УЗ обеспечила грузовые перевозки в один из портовых городов, а также в условиях блокады портов в Азовском море сумела перенаправить грузовые потоки из Мариуполя в другие портовые города.

Напомним, "Укрзализныця" запустила поезд "Киев-Мариуполь" категории "ночной экспресс".