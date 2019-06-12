Двухпутное сообщение с Мариуполем планируют завершить на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На следующей неделе "Укрзализныця" планирует завершить расширение железнодорожного сообщения с Мариуполем. Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"На следующей неделе мы должны завершить двухпутное сообщение с городом Мариуполь. Соответствующее задание ставилось два года назад. И с линии, которая обслуживала два-три поезда максимум, сегодня мы уже имеем линию, которая обслуживает практически до 30 грузовых поездов в день", - отметил Кравцов.
По его словам, УЗ обеспечила грузовые перевозки в один из портовых городов, а также в условиях блокады портов в Азовском море сумела перенаправить грузовые потоки из Мариуполя в другие портовые города.
Напомним, "Укрзализныця" запустила поезд "Киев-Мариуполь" категории "ночной экспресс".