Двоколійне сполучення з Маріуполем планують завершити наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На наступному тижні "Укрзалізниця" планує завершити розширення залізничного сполучення з Маріуполем. Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Наступного тижня ми повинні завершити двоколійне сполучення з містом Маріуполь. Відповідне завдання ставилось два роки тому. І з лінії, яка обслуговувала два-три потяги максимум, сьогодні ми вже маємо лінію, яка обслуговує фактично до 30 вантажних потягів на день", - зазначив Кравцов.
За його словами, УЗ забезпечила вантажні перевезення в одне з портових міст, і навіть в умовах блокади портів в Азовському морі зуміла перенаправити вантажні потоки з Маріуполя до інших портових міст.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” запустила поїзд "Київ-Маріуполь" категорії “нічний експрес”, який долатиме свій маршрут на дві години швидше за інші поїзди.