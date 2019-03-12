“Укрзалізниця” запустить нічний експрес Київ-Маріуполь
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. “Укрзалізниця” запустить поїзд Київ — Маріуполь категорії “нічний експрес”, який долатиме свій маршрут на дві години швидше за інші поїзди. Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, передає УНН.
“За дорученням Президента України Петра Порошенка та за підтримки прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана ми запускаємо очікуваний пасажирами нічний експрес на Донеччину. Він у графіку вже з 30 березня. Сполучення з Маріуполем — у пріоритеті. З урахуванням оптимального балансу між вантажними перевезеннями та пасажирськими — 2 години прискорення — це максимум, який зараз ми можемо зробити з наявною інфраструктурою”, — повідомив Кравцов.
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Поїзд складатиметься з 10 вагонів та курсуватиме через день. Він вирушатиме з станції Київ-Пасажирський о 19:03 та прибуватиме на кінцеву станцію о 09:47. У зворотному напрямку відправлення о 16:30, прибуття до Києва о 07:14. Поїзд зупинятиметься на станціях Дніпро-Головний, Запоріжжя-1, Комиш-Зоря та Волноваха.
Голова правління додав, загальний час прямування поїзда складає 14 годин 47 хвилин у напрямку Маріуполя та 14 годин 44 хвилини у напрямку Києва. Інші поїзди, що курсують нині за цим маршрутом, долають зазначений шлях майже за 17 годин (№ 104 Київ — Маріуполь) та майже за 18 годин (№ 84 Київ — Маріуполь).
Нагадаємо, “Укрзалізниця” планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року.