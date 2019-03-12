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"Укрзализныця" запустит ночной экспресс Киев-Мариуполь

"Укрзализныця" запустит ночной экспресс Киев-Мариуполь

Киев  •  УНН

 • 13932 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. "Укрзализныця" запустит поезд Киев-Мариуполь категории "ночной экспресс", который будет преодолевать свой маршрут на 2:00 быстрее других поездов. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.

"По поручению Президента Украины Петра Порошенко и при поддержке премьер-министра Украины Владимир Гройсман мы запускаем ожидаемый пассажирами ночной экспресс в Донецкую область. Он в графике уже с 30 марта. Сообщение с Мариуполем - в приоритете. С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими - 2:00 ускорение - это максимум, который сейчас мы можем сделать из имеющейся инфраструктурой", - сообщил Кравцов.

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Поезд будет состоять из 10 вагонов и курсировать через день. Он будет отправляться из станции Киев-Пассажирский в 19:03 и прибывать на конечную станцию в 09:47. В обратном направлении отправление в 16:30, прибытие в Киев в 07:14. Поезд будет останавливаться на станциях Днепр-Главный, Запорожье-1, Камыш-Заря и Волноваха.

Председатель правления добавил, общее время следования поезда составляет 14 часов 47 минут в направлении Мариуполя и 14 часов 44 минуты в направлении Киева. Другие поезда, курсирующие сейчас по этому маршруту, преодолевают указанный путь почти за 17 часов (№ 104 Киев - Мариуполь) и почти за 18 часов (№ 84 Киев - Мариуполь).

Напомним, "Укрзализныця" планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 2019 года.

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