На Миколаївщині електрифікують напрямок Долинська-Миколаїв-Колосівка

КИЇВ. 5 березня. УНН. У 2019 році на Миколаївщині буде реалізовано масштабний інфраструктурний проект "Укрзалізниці" по електрифікації залізничної колії у напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час засідання Ради регіонального розвитку Миколаївської області. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.