На Миколаївщині електрифікують напрямок Долинська-Миколаїв-Колосівка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У 2019 році на Миколаївщині буде реалізовано масштабний інфраструктурний проект "Укрзалізниці" по електрифікації залізничної колії у напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час засідання Ради регіонального розвитку Миколаївської області. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.
“Цього року на Миколаївщині реалізовуватиметься масштабний інфраструктурний проект "Укрзалізниці" по електрифікації залізничної колії у напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка. Ми розвиваємо залізничне сполучення з Європейським Союзом. І саме на Миколаївщину спрямований ключовий проект Укрзалізниці та європейських інвестиційних банків по електрифікації залізничної колії до Миколаєва”, — підкреслив Омелян.
Зазначений проект передбачає будівництво другої колії, модернізацію систем сигналізації і зв’язку на напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка, який пролягає територією Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Реалізація проекту дасть змогу значно підвищити пропускну здатність напрямку та збільшити швидкість доставки вантажів у напрямку морських портів Одеси та Миколаєва.
Як зазначили в ОДА, у жовтні минулого року Верховна Рада прийняла Закон “Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ „Укрзалізниця“) між Україною та Європейським інвестиційним банком”. Дана угода дозволить залучити фінансові ресурси у розмірі 150 млн євро для реалізації проекту “Електрифікація залізничного напрямку Долинська — Миколаїв — Колосівка”. Це полегшить залізничне сполучення з миколаївськими портами, дозволить зменшити навантаження на дороги, прискорити обробку вантажів і підвищити якість надання транзитних послуг.
Раніше УНН повідомляв, цього року УЗ планує придбати 46 вагонів, білизну і кип’ятильники.