В Николаевской области электрифицируют напрвление Долинская-Николаев-Колосовка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В 2019 году в Николаевской области будет реализован масштабный инфраструктурный проект "Укрзализныци" по электрификации железнодорожного пути в направлении Долинская-Николаев-Колосовка. Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время заседания Совета регионального развития Николаевской области. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
"В этом году в Николаевской области будут реализовывать масштабный инфраструктурный проект "Укрзализныци" по электрификации железнодорожного пути в направлении Долинская-Николаев-Колосовка. Мы развиваем железнодорожное сообщение с Европейским Союзом. И именно на Николаевскую область направлен ключевой проект "Укрзализныци" и европейских инвестиционных банков по электрификации железнодорожного пути в Николаев", - подчеркнул Омелян.
Данный проект предусматривает строительство второго пути, модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская-Николаев-Колосовка, пролегающий по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Реализация проекта позволит значительно повысить пропускную способность направления и увеличить скорость доставки грузов в направлении морских портов Одессы и Николаева.
Как отметили в ОГА, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла Закон "О ратификации Финансового соглашения (Проект модернизации украинской железной дороги (Модернизация инфраструктуры ОАО" Укрзализныця ") между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Данное соглашение позволит привлечь финансовые ресурсы в размере 150 млн евро для реализации проекта "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка". Это облегчит железнодорожное сообщение с николаевскими портами, позволит уменьшить нагрузку на дороги, ускорить о ботку грузов и повысить качество предоставления транзитных услуг.
Ранее УНН сообщал, в этом году УЗ планирует приобрести 46 вагонов, белье и кипятильники.