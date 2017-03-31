Двух волынских таможенников поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве двух инспекторов таможенного поста "Ягодин" на Волыни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что главный государственный и старший инспектор таможни систематически требовали деньги с граждан за содействие в вывозе сигарет вне установленного лимита. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники получили от граждан двадцать пять тысяч гривен.
Оперативники спецслужбы задержали главного инспектора на рабочем месте при получении десяти тысяч гривен за оформление вывоза десяти коробов с сигаретами.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении инспекторам подозрения в совершении преступления.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, начальника отдела уголовного розыска задержали на взятке в Киеве.