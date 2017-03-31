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Двох волинських митників спіймали на хабарі

Двох волинських митників спіймали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарництві двох інспекторів митного посту “Ягодин” на Волині. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що головний державний та старший інспектор митниці систематично вимагали гроші з громадян за сприяння у вивезенні цигарок поза встановленим лімітом. Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисники отримали від громадян двадцять п’ять тисяч гривень.

Оперативники спецслужби затримали головного інспектора на робочому місці під час отримання десяти тисяч гривень за оформлення вивозу десяти коробів з цигарками.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення інспекторам підозри у скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, начальника відділу карного розшуку затримали на хабарі у Києві.

Українські Національні Новини

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