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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

Киев • УНН

 • 6059 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских военнослужащих были ранены, погибших нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Двое военнослужащих получили ранения во время обстрелов в Луганском и Авдеевке", - подчеркнул А.Лысенко.

Напомним, за минувшие сутки, с 20 на 21 ноября, в зоне АТО зафиксировано 15 вражеских обстрелов.



Украинские Национальные Новости

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