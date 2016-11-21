Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских военнослужащих были ранены, погибших нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Двое военнослужащих получили ранения во время обстрелов в Луганском и Авдеевке", - подчеркнул А.Лысенко.
Напомним, за минувшие сутки, с 20 на 21 ноября, в зоне АТО зафиксировано 15 вражеских обстрелов.