Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Двое военнослужащих получили ранения во время обстрелов в Луганском и Авдеевке", - подчеркнул А.Лысенко.

Напомним, за минувшие сутки, с 20 на 21 ноября, в зоне АТО зафиксировано 15 вражеских обстрелов.





