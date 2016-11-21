Двох українських військових поранено за добу в зоні АТО

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Двоє військовослужбовців отримали поранення під час обстрілів у луганському та Авдіївці", - наголосив А.Лисенко.

Нагадаємо, за минулу добу, з 20 на 21 листопада, у зоні АТО зафіксовано 15 ворожих обстрілів.





