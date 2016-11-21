Двох українських військових поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. За минулу добу в зоні АТО двоє українських військовослужбовців були поранені, загиблих немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Двоє військовослужбовців отримали поранення під час обстрілів у луганському та Авдіївці", - наголосив А.Лисенко.
Нагадаємо, за минулу добу, з 20 на 21 листопада, у зоні АТО зафіксовано 15 ворожих обстрілів.