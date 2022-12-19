Двое украинок задержаны на КПП в Болгарии при попытке провезти в белье 12 килограммов золота

Детали

Преступники ехали на микроавтобусе из Турции в Украину через Болгарию, когда их перехватили на ЧП Лисово.

На границе они заявили, что им нечего декларировать. В ходе дальнейшей проверки и личного досмотра таможенники обнаружили под одеждой двух женщин в общей сложности 30 упаковок с драгоценностями, обмотанными лентой. Стоимость украшений составила 544 653 евро.

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