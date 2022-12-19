Двое украинок задержаны на КПП в Болгарии при попытке провезти в белье 12 килограммов золота
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Прокуратура Ямболского района Болгарии задержала двух украинок на срок до 72 часов за 12 кг контрабандных золотых изделий. Об этом УНН информирует ссылаясь на радио BNR.
Детали
Преступники ехали на микроавтобусе из Турции в Украину через Болгарию, когда их перехватили на ЧП Лисово.
На границе они заявили, что им нечего декларировать. В ходе дальнейшей проверки и личного досмотра таможенники обнаружили под одеждой двух женщин в общей сложности 30 упаковок с драгоценностями, обмотанными лентой. Стоимость украшений составила 544 653 евро.
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