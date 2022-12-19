Двох українок затримано на КПП у Болгарії при спробі провезти в білизні 12 кілограмів золота
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прокуратура Ямболського району Болгарії затримала двох українок терміном до 72 годин за 12 кг контрабандних золотих виробів. Про це УНН інформує посилаючись на радіо BNR.
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Злочинці їхали мікроавтобусом з Туреччини в Україну через Болгарію, коли їх перехопили на ПП Лісово.
На кордоні вони заявили, що їм нема чого декларувати. У ході подальшої перевірки та особистого огляду митники виявили під одягом двох жінок загалом 30 упаковок із коштовностями, обмотаними стрічкою. Вартість прикрас склала 544 653 євро.
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