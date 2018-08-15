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Двух чиновников Криворожья будут судить за взятку 7,7 тысячи долларов

Киев • УНН

 • 9368 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Днепропетровской области разоблачены на взятке двое должностных лиц районных советов. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской области, передает УНН.

Двух чиновников Криворожья будут судить за взятку 7,7 тысячи долларов

“Раскрыто заместителя председателя районного в городе Кривом Роге совета и временно исполняющего обязанности председателя районного совета во время получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) в размере 7,7 тысяч долларов США”, — говорится в сообщении.

Установлено, что указанные должностные лица, вступив в предварительный сговор, требовали и получили от субъекта предпринимательской деятельности неправомерную выгоду в сумме 7,7 тысяч долларов США за решение вопроса о передаче в долгосрочное арендное пользование двух помещений коммунальной собственности по заниженной рыночной стоимости, за подписание договора аренды, в котором будет прописана возможность приватизации помещений при осуществлении неотъемлемых улучшений материально-технической базы, а также за положительное голосование депутатами районных советов по дальнейшей приватизации этих помещений.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, экс-руководитель “Укрзализныци” предстанет перед судом из-за колоссальной взятки.

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