Двух чиновников Криворожья будут судить за взятку 7,7 тысячи долларов

“Раскрыто заместителя председателя районного в городе Кривом Роге совета и временно исполняющего обязанности председателя районного совета во время получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) в размере 7,7 тысяч долларов США”, — говорится в сообщении.

Установлено, что указанные должностные лица, вступив в предварительный сговор, требовали и получили от субъекта предпринимательской деятельности неправомерную выгоду в сумме 7,7 тысяч долларов США за решение вопроса о передаче в долгосрочное арендное пользование двух помещений коммунальной собственности по заниженной рыночной стоимости, за подписание договора аренды, в котором будет прописана возможность приватизации помещений при осуществлении неотъемлемых улучшений материально-технической базы, а также за положительное голосование депутатами районных советов по дальнейшей приватизации этих помещений.



Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.



Досудебное расследование продолжается.

Напомним, экс-руководитель “Укрзализныци” предстанет перед судом из-за колоссальной взятки.