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Двох посадовців Криворіжжя судитимуть через хабар 7,7 тисячі доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Дніпропетровщині викрито на хабарі двох посадовців районних рад. Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської області, передає УНН.

Двох посадовців Криворіжжя судитимуть через хабар 7,7 тисячі доларів

“Викрито заступника голови районної у місті Кривому Розі ради та тимчасово виконуючого обов’язки голови районної у місті ради під час одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) у розмірі 7,7 тисяч доларів США”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що вказані посадовці, вступивши у попередню змову, вимагали та одержали від суб’єкта підприємницької діяльності неправомірну вигоду у сумі 7,7 тисяч доларів США за вирішення питання щодо передачі у довгострокове орендне користування двох приміщень комунальної власності за заниженою ринковою вартістю, за підписання договору оренди, в якому буде прописана можливість приватизації приміщень при здійсненні невід’ємних поліпшень матеріально-технічної бази, а також за позитивне голосування депутатами районних рад щодо подальшої приватизації цих приміщень.

Наразі зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, екс-керівник “Укрзалізниці" постане перед судом через колосальний хабар.

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