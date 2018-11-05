Двух полицейских подозревают в ограблении на почти полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении правоохранителей из Харьковской области, которые требовали взятку, а также открыто похитили денежные средства в сумме 459 тыс. грн на предприятии Северодонецка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
“Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух работников УЗЭ в Харьковской области ДЗЭ НП Украины и следователя следственного управления ГУ ГФС в Харьковской области, которые во время проведения обыска на одном из предприятий Северодонецка, с целью получения неправомерной выгоды сначала требовали с представителя предприятия неправомерную выгоду, а не достигнув желаемого, превышая предоставленную им власть, открыто похитили часть из обнаруженных при обыске денег на сумму 459 тыс. грн и бежали с места проведения обыска”, - говорится в сообщении.
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В указанном уголовном производстве вынесено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Двум подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Напомним, в июле СБУ задержала двух харьковских полицейских, которые ограбили предпринимателя на почти полмиллиона гривен.