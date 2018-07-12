Двоє поліцейських пограбували підприємця на півмільйона гривень - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. СБУ затримала двох харківських поліцейських, які пограбували приватного підприємця на Луганщині. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Після відмови комерсанта зловмисники відібрали готівку у сумі майже 500 тисяч гривень та повернулись до Харкова”, — йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ, залучені до ООС, затримали двох харківських поліцейських за перевищення службових повноважень та пограбування.
Встановлено, що харківські поліцейські під час слідчо-оперативних заходів на території одного з приватних підприємств Сєверодонецька виявили велику суму грошей.
Як зазначається, оперуповноважені поліції вимагали у приватного підприємця віддати їм частину грошей, за що обіцяли не вилучати всю виявлену суму. На це від бізнесмена отримали відмову. Проте не змінили злочинний намір, і відібрали у постраждалого готівку в сумі майже 500 тисяч гривень.
Співробітники спецпідрозділу СБУ затримали поліцейських під час наступного візиту до Сєверодонецька. Зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади і службових повноважень) та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Пограбування), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у Луцьку затримали керівника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції за отримання хабара у розмірі 3 тисячі доларів.