Двох поліцейських підозрюють у пограбуванні на майже півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронців з Харківської області, які вимагали хабар, а також відкрито викрали грошові кошти у сумі 459 тис. грн на підприємстві Сєвєродонецька. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
“Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох працівників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України та слідчого слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області, які під час проведення обшуку в одному з підприємств Сєвєродонецька, з метою отримання неправомірної вигоди спочатку вимагали з представника підприємства неправомірну вигоду, а не досягнувши бажаного, перевищуючи надану їм владу, відкрито викрали частину із виявлених під час обшуку грошей на суму 459 тис. грн та втекли з місця проведення обшуку”, — йдеться у повідомленні.
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У вказаному кримінальному провадженні винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 366 КК України.
Двом підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
За скоєне зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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Нагадаємо, у липні СБУ затримала двох харківських поліцейських, які пограбували підприємця на майже півмільйона гривень.