Двох поліцейських підозрюють у пограбуванні на майже півмільйона гривень

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронців з Харківської області, які вимагали хабар, а також відкрито викрали грошові кошти у сумі 459 тис. грн на підприємстві Сєвєродонецька. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.