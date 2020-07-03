Двух жителей Луганской области будут судить за попытку вывезти в РФ часть военного вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей области, которые пытались вывезти в Российскую Федерацию часть военного вертолета МИ-24. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Луганской области.
“Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух лиц по факту нарушения установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины). Следствием установлено, что в феврале 2020 года жители Белокуракинского района пытались вне установленных пунктов пропуска переправить в РФ товар двойного использования — составную часть военного вертолета Ми-24”, — говорится в сообщении.
Указано, что преступный умысел не довели до конца, поскольку противоправные действия указанных лиц разоблачили сотрудники территориальных подразделений Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины.
“В условиях операции Объединенных сил торговля товарами военного назначения и двойного использования между Украиной и Российской Федерацией запрещена. Составная часть военного вертолета может использоваться для ремонта боевой техники страны-агрессора и в дальнейшем применяться против Вооруженных Сил Украины”, — сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Напомним, из-за границы пытались провезти прекурсоров на 1 млн грн.