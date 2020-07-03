Двох мешканців Луганщини судитимуть за спробу вивезти до РФ частину військового гвинтокрила

“Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох осіб за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). Слідством встановлено, що у лютому 2020 року мешканці Білокуракинського району намагалися поза встановленими пунктами пропуску переправити до РФ товар подвійного використання — складову частину військового гвинтокрила МІ-24”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що злочинний намір не довели до кінця, оскільки протиправні дії вказаних осіб викрили співробітники територіальних підрозділів Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

“В умовах операції Об’єднаних сил торгівля товарами військового призначення та подвійного використання між Україною та Російською Федерацією заборонена. Складова частина військового гвинтокрила може використовуватися для ремонту бойової техніки країни-агресора та в подальшому застосовуватися проти Збройних Сил України”, — повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, через кордон намагалися провезти прекурсорів на 1 млн грн.