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Через кордон намагалися провезти прекурсорів на 1 млн грн

Через кордон намагалися провезти прекурсорів на 1 млн грн

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Прикордонники пункту пропуску “Тиса” виявили мікроавтобус, водія якого з Чехії намагався привезти в Україну коробки з прекурсорами на 1 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Учора в пункт пропуску „Тиса“ прибув мікроавтобус Ford, яким їхав 47-річний громадянин України. Під час бесіди з правоохоронцями, водій розповів, що прямує з Чехії до Мукачева та на прохання незнайомого везе кілька посилок”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці Чопського загону направили автомобіль на поглиблений огляд. У багажному відсіку серед особистих речей прикордонники спільно з працівниками митниці виявили 4 коробки та сумку з медпрепаратами.

“Згодом правоохоронці встановили, що в коробках — прекурсори з діючою речовиною „псевдоефедрин“, що використовується для синтезу психотропів. Загальна кількість наркотичної сировини склала 52,5 тисячі таблеток „Cirruspro“ та „Acatar“, а також 100 флаконів очних крапель „Tropicamid“. За попередньою оцінкою вартість вилученої партії складає понад 1 мільйон гривень”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що про виявлені ознаки кримінального правопорушення прикордонники повідомили співробітників СБУ в Закарпатській області. Відповідальність за кримінальне правопорушення передбачена ст. 305 “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів”.

“Під час проведення невідкладних слідчих дій спільній оперативно-слідчій групі з числа оперативних співробітників Чопського прикордонного загону, ВБКОЗ та слідчих УСБУ в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, вдалося затримати особу, якій призначалися посилки з прекурсорами. Тривають слідчі дії. Встановлюються інші співучасники контрабандного переміщення прекурсорів”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Одеському порту вилучили контрабандні сигарети на близько 15 млн гривень.

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