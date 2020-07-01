В Одеському порту вилучили контрабандні сигарети на близько 15 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Прикордонники Одеського загону спільно з СБУ та Одеською митницею, виявили близько 1500 ящиків цигарок іноземного виробництва без акцизних марок на суму майже 15 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Під час проведення поглибленого огляду контейнера, що прибув з Китаю до пункту пропуску "Одеський морський торговельний порт", правоохоронці знайшли незадекларований товар на суму майже 15 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Так, понад 700 тис. пачок цигарок марки Napoli намагалися незаконно переправити на територію України під виглядом текстилю.
Наразі партію сигарет вилучено представниками митниці. По даному факту складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) митного кодексу.
Нагадаємо, що на Львівщині затримали прикордонника за спробу налагодити канал контрабанди сигарет.