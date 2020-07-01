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В Одесском порту изъяли контрабандные сигареты на сумму около 15 млн гривен

В Одесском порту изъяли контрабандные сигареты на сумму около 15 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 23224 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Пограничники Одесского отряда совместно с СБУ и Одесской таможней, обнаружили около 1500 ящиков сигарет иностранного производства без акцизных марок на сумму почти 15 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время проведения углубленного осмотра контейнера, прибывшего из Китая в пункт пропуска "Одесский морской торговый порт", правоохранители нашли незадекларированный товар на сумму почти 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, более 700 тыс. пачек сигарет марки Napoli пытались незаконно переправить на территорию Украины под видом текстиля.

Сейчас партию сигарет изъято представителями таможни. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса.

Напомним, что во Львовской области задержали пограничника за попытку наладить канал контрабанды сигарет.

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