В Одесском порту изъяли контрабандные сигареты на сумму около 15 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Пограничники Одесского отряда совместно с СБУ и Одесской таможней, обнаружили около 1500 ящиков сигарет иностранного производства без акцизных марок на сумму почти 15 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Во время проведения углубленного осмотра контейнера, прибывшего из Китая в пункт пропуска "Одесский морской торговый порт", правоохранители нашли незадекларированный товар на сумму почти 15 млн грн", - говорится в сообщении.
Так, более 700 тыс. пачек сигарет марки Napoli пытались незаконно переправить на территорию Украины под видом текстиля.
Сейчас партию сигарет изъято представителями таможни. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса.
Напомним, что во Львовской области задержали пограничника за попытку наладить канал контрабанды сигарет.