Через границу пытались провезти прекурсоров на 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Пограничники пункта пропуска “Тыса” обнаружили микроавтобус, водитель которого из Чехии пытался привезти в Украину коробки с прекурсорами на 1 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
“Вчера в пункт пропуска „Тыса“ прибыл микроавтобус Ford, на котором ехал 47-летний гражданин Украины. Во время беседы с правоохранителями, водитель рассказал, что следует из Чехии в Мукачево и по просьбе незнакомого везет несколько посылок”, — указано в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие Чопского отряда направили автомобиль на углубленный осмотр. В багажном отсеке среди личных вещей пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили 4 коробки и сумку с медпрепаратами.
“Впоследствии правоохранители установили, что в коробках — прекурсоры с действующим веществом „псевдоэфедрин“, используемый для синтеза психотропов. Общее количество наркотического сырья составила 52,5 тысячи таблеток „Cirruspro“ и „Acatar“, а также 100 флаконов глазных капель „Tropicamid“. По предварительной оценке стоимость изъятой партии составляет более 1 миллион гривен”, — говорится в сообщении.
Указано, что о выявленных признаках уголовного преступления пограничники сообщили сотрудникам СБУ в Закарпатской области. Ответственность за уголовное преступление предусмотрена ст. 305 “Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров”.
“Во время проведения неотложных следственных действий совместной оперативно-следственной группе из числа оперативных сотрудников Чопского пограничного отряда, ВБКОЗ и следственных УСБУ в Закарпатской области, во процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области, удалось задержать лицо, которому предназначались посылки с прекурсорами. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие соучастники контрабандного перемещения прекурсоров”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Одесском порту изъяли контрабандные сигареты на сумму около 15 млн гривен.