Двух футболистов "Шахтера" дисквалифицировали из-за действий в игре с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На заседании КДК ФФУ было рассмотрено дело игроков “Шахтера” Оларенважу Кайоде и Марлоса Ромеро Бонфима. Контрольно-дисциплинарный комитет определил наказание каждому из них. Об этом сообщает сайт ФФУ, передает УНН.
“Рассмотрев поведение нигерийского нападающего, который ударил по голове игрока киевлян Артема Шабанова, КДК ФФУ решил отстранить А. Кайоде на один матч плюс два матча условно. Также получил наказание от КДК и Марлос. За „несомненно умышленное получения желтой карточки с определенной целью“ игрок ФК „Шахтер“ (Донецк) отстранен на один матч”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что игру 29-го тура с “Мариуполем” Марлос уже пропустил из-за того, что это предупреждение было для него восьмым, а теперь пропустит еще и следующий поединок.
Кроме того добавим, КДК ФФУ открыл производство в отношении игрока ФК “Заря” (Луганск) Александра Сватка, который в матче с ФК “Верес” (Ровно) нанес сопернику удар в лицо. Этот эпизод остался незамеченным арбитром встречи.