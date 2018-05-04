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Двух футболистов "Шахтера" дисквалифицировали из-за действий в игре с "Динамо"

Киев • УНН

 • 11140 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. На заседании КДК ФФУ было рассмотрено дело игроков “Шахтера” Оларенважу Кайоде и Марлоса Ромеро Бонфима. Контрольно-дисциплинарный комитет определил наказание каждому из них. Об этом сообщает сайт ФФУ, передает УНН.

Двух футболистов "Шахтера" дисквалифицировали из-за действий в игре с "Динамо"

“Рассмотрев поведение нигерийского нападающего, который ударил по голове игрока киевлян Артема Шабанова, КДК ФФУ решил отстранить А. Кайоде на один матч плюс два матча условно. Также получил наказание от КДК и Марлос. За „несомненно умышленное получения желтой карточки с определенной целью“ игрок ФК „Шахтер“ (Донецк) отстранен на один матч”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что игру 29-го тура с “Мариуполем” Марлос уже пропустил из-за того, что это предупреждение было для него восьмым, а теперь пропустит еще и следующий поединок.

Кроме того добавим, КДК ФФУ открыл производство в отношении игрока ФК “Заря” (Луганск) Александра Сватка, который в матче с ФК “Верес” (Ровно) нанес сопернику удар в лицо. Этот эпизод остался незамеченным арбитром встречи.

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