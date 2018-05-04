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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Двох футболістів "Шахтаря" дискваліфікували через дії у грі з "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На засіданні КДК ФФУ була розглянута справа гравців “Шахтаря” Оларенважу Кайоде та Марлоса Ромеро Бонфіма. Контрольно-дисциплінарний комітет визначив покарання кожному з них. Про це повідомляє сайт ФФУ, передає УНН.

Двох футболістів "Шахтаря" дискваліфікували через дії у грі з "Динамо"

“Розглянувши поведінку нігерійського нападника, який ударив по голові гравця киян Артема Шабанова, КДК ФФУ вирішив відсторонити О. Кайоде на один матч плюс два матчі умовно. Також отримав покарання від КДК і Марлос. За „безсумнівно навмисне отримання жовтої картки з певною метою“ гравець ФК „Шахтар“ (Донецьк) відсторонений на один матч”, сказано у повідомленні.

Зазначено, що гру 29-го туру з “Маріуполем” Марлос уже пропустив через те, що це попередження було для нього восьмим, а тепер пропустить ще й наступний поєдинок.

Окрім того додамо, КДК ФФУ відкрив провадження стосовно гравця ФК “Зоря” (Луганськ) Олександра Сватка, який у матчі з ФК “Верес” (Рівне) завдав супернику удар в обличчя. Цей епізод залишився непоміченим арбітром зустрічі.

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