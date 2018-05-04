Двох футболістів "Шахтаря" дискваліфікували через дії у грі з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На засіданні КДК ФФУ була розглянута справа гравців “Шахтаря” Оларенважу Кайоде та Марлоса Ромеро Бонфіма. Контрольно-дисциплінарний комітет визначив покарання кожному з них. Про це повідомляє сайт ФФУ, передає УНН.
“Розглянувши поведінку нігерійського нападника, який ударив по голові гравця киян Артема Шабанова, КДК ФФУ вирішив відсторонити О. Кайоде на один матч плюс два матчі умовно. Також отримав покарання від КДК і Марлос. За „безсумнівно навмисне отримання жовтої картки з певною метою“ гравець ФК „Шахтар“ (Донецьк) відсторонений на один матч”, сказано у повідомленні.
Зазначено, що гру 29-го туру з “Маріуполем” Марлос уже пропустив через те, що це попередження було для нього восьмим, а тепер пропустить ще й наступний поєдинок.
Окрім того додамо, КДК ФФУ відкрив провадження стосовно гравця ФК “Зоря” (Луганськ) Олександра Сватка, який у матчі з ФК “Верес” (Рівне) завдав супернику удар в обличчя. Цей епізод залишився непоміченим арбітром зустрічі.