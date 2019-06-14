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Двух чиновников подозревают в присвоении более 14 млн долл. "Укртрансгаза"

Киев • УНН

 • 10345 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Киевской области двух директоров обществ подозревают в присвоении более 14 млн долларов США, принадлежащих ОАО "Укртрансгаз". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Двух чиновников подозревают в присвоении более 14 млн долл. "Укртрансгаза"

"Прокуратурой Киевской области совместно со следователями ГУНП в Киевской области при содействии в расследовании руководства НАК "Нафтогаз Украины" сообщено о подозрении двум директорам обществ в присвоении средств ПАО "Укртрансгаз" и их дочерних предприятий в особо крупных размерах по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.)", - говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что в течение 2012 года директорами двух обществ заключен ряд договоров на закупку товаров и услуг за государственные средства в сумме почти 400 млн грн для нужд ПАО "Укртрансгаз" и его дочерних предприятий.

"В дальнейшем с целью завладения государственными средствами ними составлены фиктивные документы о поставке товаров и услуг, чего в действительности не было. В частности товары, которые должны были поставляться иностранным обществом на территорию Украины, вообще не импортировались, внешнеэкономические договоры на их закупку не заключались", - отмечается в сообщении.

Сейчас руководителей указанных предприятий разыскивают для вручения им подозрения через присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Кроме того, продолжаются следственные (розыскные) действия с целью проверки на причастность к совершению этого и других преступлений должностных лиц ПАО "Укртрансгаз" и их дочерних предприятий и объявления последним подозрений в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к завладению средств, выделенных на проект "Стена", 12 июня 2019 года направлен в Дарницкий райсуд Киева.

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