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Двох чиновників підозрюють у привласненні понад 14 млн дол. "Укртрансгазу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У Київській області двох директорів товариств підозрюють у привласненні понад 14 млн доларів США, належних ПАТ "Укртрансгаз". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-служби прокуратури Київської області.

Двох чиновників підозрюють у привласненні понад 14 млн дол. "Укртрансгазу"

"Прокуратурою Київської області спільно зі слідчими ГУНП у Київській області за сприяння у розслідуванні керівництва НАК "Нафтогаз Україна" повідомлено про підозру двом директорам товариств у привласненні коштів ПАТ "Укртрансгаз" та їх дочірніх підприємств в особливо великих розмірах за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.)", - йдеться в повідомленні.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012 року директорами двох товариств укладено низку договорів на закупівлю товарів та надання послуг за державні кошти в сумі майже 400 млн грн для потреб ПАТ "Укртрансгаз" та його дочірніх підприємств.

"Надалі з метою заволодіння державними коштами ними складено фіктивні документи про поставлення товарів та надання послуг, чого насправді не було. Зокрема товари, які мали постачатися іноземним товариством на територію України, взагалі не імпортувалися, зовнішньоекономічні договори на їх закупівлю не укладалися", - зазначається в повідомленні.

Наразі керівників вказаних підприємств розшукують для вручення їм підозри через привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Також вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

"Окрім того, тривають слідчі (розшукові) дії з метою перевірки на причетність до вчинення цього та інших злочинів службовими особами ПАТ "Укртрансгаз" та їх дочірніх підприємств та оголошення останнім підозр у вчиненні злочинів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно восьми осіб, причетних до заволодіння коштів, виділених на проект "Стіна", 12 червня 2019 року скеровано до Дарницького райсуду Києва.

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