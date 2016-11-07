Двух братьев арестовали за убийство таксиста в Днепре

Так, в октябре 2016 года вблизи фермы недалеко от с. Александровка Днепропетровского района два пассажира такси убили водителя путем удушения и ножевого удара в шею.

В совершении данного преступления подозреваются 21-летние братья. Во время обыска по месту жительства подозреваемых были обнаружены вещи потерпевшего: ключи от автомобиля, панель от автомагнитолы, портмоне с карточкой торговой сети, мобильный телефон, насос и другие вещи.

По факту дела открыто криминальное производство по ч.2 ст.115 и ч.4 ст. 187 УК Украины. Обоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.