Двух братьев арестовали за убийство таксиста в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Днепре суд избрал двум братьям, которые подозреваются в убийстве таксиста, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Так, в октябре 2016 года вблизи фермы недалеко от с. Александровка Днепропетровского района два пассажира такси убили водителя путем удушения и ножевого удара в шею.
В совершении данного преступления подозреваются 21-летние братья. Во время обыска по месту жительства подозреваемых были обнаружены вещи потерпевшего: ключи от автомобиля, панель от автомагнитолы, портмоне с карточкой торговой сети, мобильный телефон, насос и другие вещи.
По факту дела открыто криминальное производство по ч.2 ст.115 и ч.4 ст. 187 УК Украины. Обоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.