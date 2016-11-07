Двох братів заарештували за вбивство таксиста у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Дніпропетровську суд обрав двом братам, які підозрюються у вбивстві таксиста, запобіжний захід у вигляді тримання під вратою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Так, у жовтні 2016 року поблизу вівчарської ферми недалеко від с.Олександрівка Дніпропетровського району двоє пасажирів таксі вбили водія шляхом удушення та ножового удару в шию.
У скоєнні даного злочину підозрюються двоє 21-річних братів. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних були виявлені речі потерпілого: ключі від автомобіля, панель від автомагнітоли, портмоне з карткою торгівельної мережі, мобільний телефон, повітряний насос та інші речі.
За фактом спарви відкрито ркимінальне провадження за ч.2 ст.115 та ч.4 ст. 187 КК України. Наразі обом підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.