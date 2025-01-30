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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Движение вражеских дронов зафиксировано над несколькими областями Украины - ПС

Движение вражеских дронов зафиксировано над несколькими областями Украины - ПС

Киев  •  УНН

 • 5523 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении вражеских БпЛА через северные, центральные и южные области Украины. Беспилотники движутся в разных направлениях, населению рекомендовано соблюдать правила безопасности.

Зафиксировано активное движение вражеских БпЛА в разных направлениях.  Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Зафиксирован пролет ударных дронов через Сумскую область в сторону Черниговской, Полтавской и Харьковской областей. Также вражеские беспилотники движутся с Черниговщины в направлении Бориспольского района Киевской области, а с Полтавщины - на северо-запад. 

Подобная ситуация на юге и в центре страны. Замечено движение дронов через Днепропетровскую и Кировоградскую области в северо-западном направлении. Кроме того, зафиксировано перемещение БпЛА из Одесской области в сторону Винницкой области. На Винницкой территории беспилотники продолжают свое движение в направлении Житомирской области. 

Жителям регионов советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы27.01.25, 06:51 • 121253 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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